На окупованих територіях Херсонської області російські загарбники посилюють "поліцейсько-адміністративний" режим. За порушення комендантської години окупанти погрожують розстрілом на місці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так званий голова “воєнно-цивільної адміністрації Херсонської області”, колаборант Володимир Сальдо видав наказ “Про заходи відповідальності за здійснення окремих правопорушень, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку”.

Цим документом заборонено діяльність, яка перешкоджає роботі окупаційних адміністрацій, виборчих комісій та інших органів, створених загарбниками на окупованих територіях.

Також заборонена “дискредитація органів влади РФ” і будь-яка інформаційна пропаганда, спрямована проти влади окупантів.

Своєю чергою, розпорядженням окупаційного “голови Каховської військово-цивільної адміністрації” Володимира Лєонтьєва посилено пропускний контроль на території Каховського району. Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд окупантів.

Проте серед місцевих мешканців поширюється інформація, що російські окупаційні війська дали 72 години охочим виїхати до Криму, оскільки найближчим часом можливість проїзду буде закрито.

Також населення попереджають про посилення заходів покарання у разі порушення комендантської години. Порушникам погрожують розстрілом на місці.