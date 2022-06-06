Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох загарбників із так званої “ДНР”.
За інформацією СБУ, бойовики забезпечують патрулювання для росіян на сусідніх блокпостах у Херсонській області.
“Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: “Шо везешь?”. Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров”, – зазначив окупант з позивним “Сєдой”.
Своєю чергою, його співбесідник уточнює, “…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?”.
Поки окупанти розподіляють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі, українські захисники знищили в боях понад 31 тис. ворогів, зазначили в СБУ.
- Нагадаємо, голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив про стримано оптимістичну ситуацію в регіоні. Водночас він закликав жителів Херсонщини виїхати з області, якщо є можливість.
- Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок Федеральної служби безпеки (ФСБ) про “правильне висвітлення спецоперації” в Україні.
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