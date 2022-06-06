На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних, якщо ті здаються їм підозрілими.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох загарбників із так званої “ДНР”.

За інформацією СБУ, бойовики забезпечують патрулювання для росіян на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

“Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: “Шо везешь?”. Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров”, – зазначив окупант з позивним “Сєдой”.

Своєю чергою, його співбесідник уточнює, “…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?”.

Поки окупанти розподіляють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі, українські захисники знищили в боях понад 31 тис. ворогів, зазначили в СБУ.