У неділю вдень у Мітровиці на півночі Косово було чутно сирени повітряної тривоги, а місцеві ЗМІ повідомляли, що по всій території помічено велику присутність машин екстреної допомоги. У прикордонному місті Косово звучать постріли та сирени.

Про це повідомляє щоденна ізраїльська газета Jerusalem Post.

Поліція Косова оголосила в неділю ввечері, що закрила для руху прикордонні пункти пропуску Берняк і Яріньє через блокпости, встановлені на цих дорогах. За даними поліції, інші пункти пропуску працюють у штатному режимі.

На півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

Водночас ЗМІ повідомляють про сирени та постріли щонайменше у двох містах на півночі Косова.

Президент Сербії Олександр Вучич вже заявив, що Сербія “ніколи не була в складнішій і важчій ситуації, ніж сьогодні”. Він попросив сторони зберігати спокій але наголосив, що “якщо вони не хочуть зберігати мир, Сербія переможе”.

У неділю сербський політик Володимир Джукович написав у Twitter, що “Мені все здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися”.

Угода між Сербією та Косовом передбачає тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести. Проте вже з 1 серпня нейтральні документи та автомобільні знаки втрачають чинність.

Довідка. Косово — частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали 97 держав-членів ООН.

Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН. 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі. 2016 року підписано Угоду про асоціацію між Косовом та Європейським Союзом. Держава є потенційним кандидатом на вступ у ЄС.

Косово межує з Північною Македонією на півдні, Сербією на сході та півночі, Албанією на південному заході та Чорногорією на північному заході.

Албанська більшість (92 %), що проживає в Косові, яка й вимагала незалежності, контролює всю територію краю, за винятком декількох громад, більшість в яких становлять серби.