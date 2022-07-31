Про це повідомляє щоденна ізраїльська газета Jerusalem Post.
Поліція Косова оголосила в неділю ввечері, що закрила для руху прикордонні пункти пропуску Берняк і Яріньє через блокпости, встановлені на цих дорогах. За даними поліції, інші пункти пропуску працюють у штатному режимі.
На півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.
Водночас ЗМІ повідомляють про сирени та постріли щонайменше у двох містах на півночі Косова.
Президент Сербії Олександр Вучич вже заявив, що Сербія “ніколи не була в складнішій і важчій ситуації, ніж сьогодні”. Він попросив сторони зберігати спокій але наголосив, що “якщо вони не хочуть зберігати мир, Сербія переможе”.
У неділю сербський політик Володимир Джукович написав у Twitter, що “Мені все здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися”.
Угода між Сербією та Косовом передбачає тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести. Проте вже з 1 серпня нейтральні документи та автомобільні знаки втрачають чинність.
Довідка. Косово — частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали 97 держав-членів ООН.
Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН. 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі. 2016 року підписано Угоду про асоціацію між Косовом та Європейським Союзом. Держава є потенційним кандидатом на вступ у ЄС.
Косово межує з Північною Македонією на півдні, Сербією на сході та півночі, Албанією на південному заході та Чорногорією на північному заході.
Албанська більшість (92 %), що проживає в Косові, яка й вимагала незалежності, контролює всю територію краю, за винятком декількох громад, більшість в яких становлять серби.
- Нагадаємо, під час зустрічі з головою балканської держави під час енергетичного саміту в Хорватії Путін виступив проти НАТО і назвав відрив Косова від Сербії найбільшим порушенням міжнародного права в новітній історії. Через роки він називатиме Косово прецедентом анексії Криму в України.
- 23 травня за ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу брали участь у другому засіданні Контактної групи з оборони України – “Рамштайн-2”. Цього разу до засідання приєднались і нові країни, зокрема Австрія, Боснія та Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.
- 29 травня президент Сербії Александар Вучич оголосив, що його країна погодилася на нову трирічну угоду про постачання газу з російським державним енергопостачальником “Газпромом”.
- Раніше президент Сербії Олександр Вучич звинуватив Україну у причетності до “мінування” літаків авіакомпанії Air Serbia.
- Раніше Європейський Союз та інші країни закрили свій повітряний простір для літаків РФ. Водночас Сербія не приєдналася до цих санкцій і навіть на деякий час збільшила кількість перельотів, але пізніше під тиском Заходу змінила своє рішення. Окрім цього, Сербія відмовилася засуджувати російський напад на Україну. Варто зауважити, що країна має тривалі дружні відносини з РФ.