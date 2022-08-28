На латвійсько-білоруському кордоні кількість спроб нелегального перетину збільшилася. Показники досягли відмітки, як у серпні 2021 року, коли була створена штучна міграція режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенко.

Про це повідомило LSM.

У серпні спроби нелегального перетину кордону стали регулярними. За словами Юрія Власова, виконавчого директора Державної прикордонної служби Даугавпілс, ситуація знову почала загострюватися.

За останній місяць літа до Латвії намагалися проникнути 285 осіб. У середньому на добу прикордонники викривають 12-15 спроб. На початку місяця виявляти більші групи по 25 осіб.

Через загострення ситуації латвійський уряд продовжив режим надзвичайної ситуації на кордоні. Зазначено, що штучний міграційний тиск може бути спровокований для відвертання уваги від російсько-української війни. Вважається, що це елемент гібридної війни.

Латвія звернулася до Єврокомісії через можливе зростання потоку мігрантів. Уряд запросив розширити центри для розміщення мігрантів у цьому районі.