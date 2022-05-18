Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Наразі обсяги перевезень в Україні впали втричі. Саме тому головне завдання зараз – запобігти світовій продовольчій кризі та врятувати український експорт. Спільно з дружніми сусідами України зараз розробляються чисельні інфраструктурні проєкти, які дозволять пришвидшити рух товарів.
“Зокрема, велику увагу приділяємо збільшенню транспортного потенціалу залізничного сполучення. Для збалансування довоєнних обсягів експорту нами вже заплановано в найближчий рік створити додаткові залізничні термінали на стиках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією”, – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Також міністр інфраструктури додав, що Україна очікує в співпраці з європейськими партнерами збільшити перевезення вантажів залізницею хоча б на 50% від довоєнного рівня. Адже наразі це особливо важливо, враховуючи залежність світових ринків від українського агроекспорту. Натомість автомобільні пункти пропуску взяли на себе основний обсяг експорту продукції з високою доданою вартістю.
“Наразі нашу ініціативу вже підтримало 12 країн ЄС та скасували двосторонні та транзитні дозволи для українських перевізників. Дякую європейським партнерам за допомогу в процесі налагодження логістики та готовність і надалі працювати разом над відновленням країни”, – зауважив Олександр Кубраков.
- Нагадаємо, спільну заяву про сприяння експорту підписали сьогодні у Варшаві міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та віцепрем’єр-міністр, міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Республіки Польща Генрик Ковальчик.
- Також через блокування Росією морських портів в Україні ускладнено експорт 25 мільйонів тонн зерна.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований нестачею продовольчих ресурсів у світі. На його думку, війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у різних частинах планети.