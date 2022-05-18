Вже заплановано в найближчий рік створити додаткові залізничні термінали на стиках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Все це необхідно для збалансування довоєнних обсягів експорту.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Наразі обсяги перевезень в Україні впали втричі. Саме тому головне завдання зараз – запобігти світовій продовольчій кризі та врятувати український експорт. Спільно з дружніми сусідами України зараз розробляються чисельні інфраструктурні проєкти, які дозволять пришвидшити рух товарів.

“Зокрема, велику увагу приділяємо збільшенню транспортного потенціалу залізничного сполучення. Для збалансування довоєнних обсягів експорту нами вже заплановано в найближчий рік створити додаткові залізничні термінали на стиках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією”, – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також міністр інфраструктури додав, що Україна очікує в співпраці з європейськими партнерами збільшити перевезення вантажів залізницею хоча б на 50% від довоєнного рівня. Адже наразі це особливо важливо, враховуючи залежність світових ринків від українського агроекспорту. Натомість автомобільні пункти пропуску взяли на себе основний обсяг експорту продукції з високою доданою вартістю.

“Наразі нашу ініціативу вже підтримало 12 країн ЄС та скасували двосторонні та транзитні дозволи для українських перевізників. Дякую європейським партнерам за допомогу в процесі налагодження логістики та готовність і надалі працювати разом над відновленням країни”, – зауважив Олександр Кубраков.