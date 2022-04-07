Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що будь-які сценарії війни з РФ завершаться перемогою України. Та наголосив, що американський президент санкціонував надання ще $100 мільйонів, на які ще більше Javelins отримають українські військові.

Про це йдеться у стенограмі інтерв’ю NBC, розміщеній на сайті Держдепу.

Відповідаючи на запитання про шанси України на перемогу над РФ, Блінкен заявив, що сценарію програшу немає.

“Що таке успіх, що таке перемога? Це – домогтися збереження суверенітету та незалежності своєї країни. І не існує сценарію, за яким би цього не сталося з часом”, – зазначив він.

Він уточнив, що це може тривати якийсь час, хоч і існує бажання якнайшвидшого завершення руйнувань і вбивств, які РФ чинить.

Водночас Блінкен наголосив, що українці мають дещо сильніше, а саме – запеклу рішучість і волю захищати свою країну за підтримки багатьох країн світу.

Держсекретар США також прокоментував військову допомогу України.