Про це йдеться у стенограмі інтерв’ю NBC, розміщеній на сайті Держдепу.
Відповідаючи на запитання про шанси України на перемогу над РФ, Блінкен заявив, що сценарію програшу немає.
“Що таке успіх, що таке перемога? Це – домогтися збереження суверенітету та незалежності своєї країни. І не існує сценарію, за яким би цього не сталося з часом”, – зазначив він.
Він уточнив, що це може тривати якийсь час, хоч і існує бажання якнайшвидшого завершення руйнувань і вбивств, які РФ чинить.
Водночас Блінкен наголосив, що українці мають дещо сильніше, а саме – запеклу рішучість і волю захищати свою країну за підтримки багатьох країн світу.
Держсекретар США також прокоментував військову допомогу України.
“Президент дозволив використати ще 100 мільйонів доларів, щоб надати більше Javelin нашим українським партнерам. Подивіться на це у перспективі: Сполучені Штати та наші союзники та партнери на кожен російський танк в Україні вже надали або незабаром надамо 10 протитанкових систем – по 10 на кожен російський танк. Українцям треба діяти швидко та ефективно, боротися з літаками, які обстрілюють їх з неба, з танками, які намагаються знищити їхні міста, але вони мають інструменти, які їм потрібні, і вони продовжуватимуть їх отримувати”, – зауважив Ентоні Блінкен.
- Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, де цього тижня відбувається зустріч очільників МЗС країн-членів Альянсу та G7. На зустрічі глави МЗС повинні обговорити санкції проти РФ та підтримку України.
- Раніше Сенат Сполучених Штатів Америки одностайно підтримав закон щодо відновлення програми ленд-лізу, яка діяла під час Другої світової. Ця програма дозволить президенту США Джо Байдену ефективніше забезпечувати Україну озброєнням та здійснювати інше постачання, необхідне під час війни.
- Хоча РФ наразі зосереджує свій наступ на Східній Україні, НАТО не побачило “жодних ознак” того, що мета Путіна контролювати всю країну змінилася. Тож війна може тривати місяцями, або й роками.