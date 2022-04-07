Про це йдеться у стенограмі інтерв’ю NBC, розміщеній на сайті Держдепу.

Відповідаючи на запитання про шанси України на перемогу над РФ, Блінкен заявив, що сценарію програшу немає.

“Що таке успіх, що таке перемога? Це – домогтися збереження суверенітету та незалежності своєї країни. І не існує сценарію, за яким би цього не сталося з часом”, – зазначив він.

Він уточнив, що це може тривати якийсь час, хоч і існує бажання якнайшвидшого завершення руйнувань і вбивств, які РФ чинить.

Водночас Блінкен наголосив, що українці мають дещо сильніше, а саме – запеклу рішучість і волю захищати свою країну за підтримки багатьох країн світу.

Держсекретар США також прокоментував військову допомогу України.

“Президент дозволив використати ще 100 мільйонів доларів, щоб надати більше Javelin нашим українським партнерам. Подивіться на це у перспективі: Сполучені Штати та наші союзники та партнери на кожен російський танк в Україні вже надали або незабаром надамо 10 протитанкових систем – по 10 на кожен російський танк. Українцям треба діяти швидко та ефективно, боротися з літаками, які обстрілюють їх з неба, з танками, які намагаються знищити їхні міста, але вони мають інструменти, які їм потрібні, і вони продовжуватимуть їх отримувати”, – зауважив Ентоні Блінкен.