Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.
За даними правоохоронців, станом на сьогодні було знайдено та ексгумовано понад 1300 тіл вбитих українців.
Після проведення слідчих дій на місці захоронень, тіла вбитих людей направили до моргів, де проводяться судово-медичні експертизи.
Однак, наголосили у МВС, особи понад 200 знайдених вбитих українців досі не вдалось встановити.
- Нагадаємо, 2 червня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні необхідно розмінувати більше як 30 млн га території аби забезпечити безпеку громадян.
- Також повідомлялось, що з 1 червня в Україні розпочала роботу “гаряча лінія” Міністерства внутрішніх справ України для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських військових.
- Окрім цього повідомлялось, що в Україні зник безвісти громадянин Чехії, який на початку березня допомагав вивозити цивільне населення із сіл, розташованих на північно-західних околицях Київщини.