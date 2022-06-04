Понад два місяці тому населені пункти Київської області звільнили від російської окупації. Однак за даними правоохоронців, в регіоні ще досі знаходять тіла закатованих та вбитих російськими армійцями мирних українців.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, станом на сьогодні було знайдено та ексгумовано понад 1300 тіл вбитих українців.

Після проведення слідчих дій на місці захоронень, тіла вбитих людей направили до моргів, де проводяться судово-медичні експертизи.

Однак, наголосили у МВС, особи понад 200 знайдених вбитих українців досі не вдалось встановити.