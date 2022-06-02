російсько-українська війна

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Понад 30 млн га території України потребують розмінування – МВС

2 червня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні необхідно розмінувати більше як 30 млн га території аби забезпечити безпеку громадян.

Четвер, 2 червня 2022, 23:09
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Про це повідомляє пресслужба МВС.

На сьогодні проводиться розмінування Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської областей. Проведено оперативне розмінування понад 2,7 млн га.

“Для порівняння, нам потрібно опрацювати ще понад 30 млн га. Ми залучаємо іноземні команди піротехніків та їхню техніку, вони допомагають нам розміновувати українські території”, – зазначив очільник МВС.

Також він наголосив, що вже є трагічні випадки підривів громадян на вибухонебезпечних предметах. Протягом травня місяця зафіксовано 15 таких випадків.

“Я переконаний, що наша реальність має змінитися. Кожен школяр, кожен працівник, мати та батько мають знати й навчити своїх дітей мінній безпеці”, – запевнив міністр.

За даними рятувальників, щоб розмінувати територію України, після завершення російсько-української війни, знадобиться від 5-ти до 10-ти років. Такі розрахунки здійснені виходячи з міжнародного досвіду.

Теги: МВС, Монастирський, розмінування, території

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