Через негоду, яка вирувала у північних областях, без електропостачання повністю залишилися 11 населених пунктів у Київській області.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Через несприятливі погодні умови без електропостачання повністю залишилися 11 населених пунктів у Київській області, 35 – частково. У Чернігівській області знеструмлено 45 населених пунктів. Зараз тривають відновлювальні роботи.

Крім того, у Києві через технологічні порушення, зокрема, викликані попереднім обстрілом РФ, тимчасово знеструмлювалися 36 тисяч споживачів. Зараз всі вже заживлені.

У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 34 населених пункти. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

За добу вдалося повернути світло для понад 64 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Києві, Донецькій та Харківській областях.

За даними Міненерго, загалом ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає.

За добу обсяг природного газу у сховищах зріс майже на 27 мільйон кубометрів. Запаси блакитного палива сягнули 9,6 мільярда метрів кубічних.