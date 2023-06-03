Джерело: Міністерство енергетики України.
Через несприятливі погодні умови без електропостачання повністю залишилися 11 населених пунктів у Київській області, 35 – частково. У Чернігівській області знеструмлено 45 населених пунктів. Зараз тривають відновлювальні роботи.
Крім того, у Києві через технологічні порушення, зокрема, викликані попереднім обстрілом РФ, тимчасово знеструмлювалися 36 тисяч споживачів. Зараз всі вже заживлені.
У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 34 населених пункти. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
За добу вдалося повернути світло для понад 64 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Києві, Донецькій та Харківській областях.
За даними Міненерго, загалом ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає.
За добу обсяг природного газу у сховищах зріс майже на 27 мільйон кубометрів. Запаси блакитного палива сягнули 9,6 мільярда метрів кубічних.
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