На іспанському острові Ла-Пальма, де вже місяць триває виверження вулкана Камбре-В'єха, планують місію для порятунку трьох покинутих собак з пастки лавових потоків.

Про це пише британське видання Reuters.

Три покинуті собаки протягом кількох тижнів поневірялися у занедбаному подвір’ї, вкритому вулканічним попелом на острові Ла-Пальма.

Тварин іноді годували з допомогою безпілотників, скидаючи пакети з їжею, але цього було мало – собаки виснажені.

Досі нікому не вдалося з’ясувати, яким чином можна їх звідти забрати. Вертольотам заборонено летіти в цю зону через гарячий газ, який може пошкодити їх ротори.

Врятувати тварин планує оператор безпілотників Aerocamaras. Його працівники розробили план порятунку собак і отримали дозвіл від офіційної влади.

Хайме Перейра, генеральний директор Aerocamaras, планує відправити безпілотник вагою 50 кг, обладнаний широкою сіткою з дистанційним керуванням. З їх допомогою планують піймати собак одного за іншим і відлетіти на безпечну відстань від потоків лави.

Перейра стверджує, що це перший випадок, коли тварину рятуватимуть з допомогою безпілотника.

Для порятунку тварин в оператора буде лише 8 хвилин: 4 хвилини, щоб заманити собаку до сітки, ще 4 – щоб вилетіти. Якщо не вкластися, акумулятор у безпілотника може сісти у найбільш несприятливий момент – наприклад, над лавою.

Випробувальні польоти ще тривають. Успіх місії залежить від того, як собаки відреагують на безпілотник.

Нагадаємо, виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма триває з 19 вересня.

За цей час потоки лави знищили 1500 будівель й охопили 600 гектарів землі. Понад 6000 людей евакуйовано.