Про це пише британське видання Reuters.
Три покинуті собаки протягом кількох тижнів поневірялися у занедбаному подвір’ї, вкритому вулканічним попелом на острові Ла-Пальма.
Тварин іноді годували з допомогою безпілотників, скидаючи пакети з їжею, але цього було мало – собаки виснажені.
Досі нікому не вдалося з’ясувати, яким чином можна їх звідти забрати. Вертольотам заборонено летіти в цю зону через гарячий газ, який може пошкодити їх ротори.
Врятувати тварин планує оператор безпілотників Aerocamaras. Його працівники розробили план порятунку собак і отримали дозвіл від офіційної влади.
Хайме Перейра, генеральний директор Aerocamaras, планує відправити безпілотник вагою 50 кг, обладнаний широкою сіткою з дистанційним керуванням. З їх допомогою планують піймати собак одного за іншим і відлетіти на безпечну відстань від потоків лави.
Перейра стверджує, що це перший випадок, коли тварину рятуватимуть з допомогою безпілотника.
Для порятунку тварин в оператора буде лише 8 хвилин: 4 хвилини, щоб заманити собаку до сітки, ще 4 – щоб вилетіти. Якщо не вкластися, акумулятор у безпілотника може сісти у найбільш несприятливий момент – наприклад, над лавою.
Випробувальні польоти ще тривають. Успіх місії залежить від того, як собаки відреагують на безпілотник.
Нагадаємо, виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма триває з 19 вересня.
За цей час потоки лави знищили 1500 будівель й охопили 600 гектарів землі. Понад 6000 людей евакуйовано.
- 10 жовтня відбувся частковий обвал конуса кратера вулкана. Внаслідок цього з його схилів почали скочуватися брили розпеченої лави розміром з триповерховий будинок.
- Згодом, 14 жовтня на острові стався найпотужніший землетрус з початку виверження вулкана.
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Раніше під час виверження на острові Ла-Пальма лава дісталася Атлантичного океану – внаслідок цього в атмосферу виділяються токсичні гази.