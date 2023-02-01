Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Батькам, які відмовляються віддавати своїх дітей до зазначеного корпусу, погрожують позбавленням батьківських прав.
Протягом доби противник завдав 2 ракетних (по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ та Краматорськ Донецької області) та 2 авіаційних удари. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Попри великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка військ противника. Водночас у прикордонних з Україною районах, ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів. Серед них Клюси і Єліне Чернігівської області; Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине – Сумської та Ветеринарне, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині;
- На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині;
- На Лиманському напрямку противник обстріляв Невське і Діброву Луганської області та Терни і Серебрянку Донецької області;
- На Бахмутському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк Донецької області;
- На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка;
- На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області;
- На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі;
- На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон, а також Дмитрівка Миколаївської області.
Крім того, ворог продовжує використовувати цивільну інфраструктуру на тимчасово захопленій території у власних цілях. Відтак, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь. Медикаменти та лікарів-хірургів привезено з Російської Федерації.
У Генштабі зазначили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів.
- За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 5 житлових будинків.
- Вранці 1 лютого ворожа армія завдала удару по Куп’янську. У місті постраждав чоловік. Наразі його шпиталізували.
- Після того, як українські захисники звільнили Херсон, російські армійці щоденно обстрілюють місто. У британській розвідці назвали ймовірну причину таких дій окупантів.