Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
За його даними, під час масованої ракетної атаки, у Золочівському районі, поблизу села Кізлів ракета окупантів впала поруч з автобусною зупинкою.
“Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема”, – написав Козицький.
Він додав, що на місці інциденту перекрито рух транспорту, а патрульні скеровують водіїв на об’їзд.
Зауважимо, що під час сьогоднішнього обстрілу у Львові та області лунали вибухи.
Як повідомив мер міста, Андрій Садовий, у Львові прильотів не було завдяки ефективній роботі ППО.
Інформації щодо влучань в області поки що немає, однак Козицький попередив, що на Львівщині можливі перебої з електропостачанням.
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