Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу України одна з російських ракет впала поруч з автобусною зупинкою у Львівській області.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його даними, під час масованої ракетної атаки, у Золочівському районі, поблизу села Кізлів ракета окупантів впала поруч з автобусною зупинкою.

“Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема”, – написав Козицький.

Він додав, що на місці інциденту перекрито рух транспорту, а патрульні скеровують водіїв на об’їзд.

Зауважимо, що під час сьогоднішнього обстрілу у Львові та області лунали вибухи.

Як повідомив мер міста, Андрій Садовий, у Львові прильотів не було завдяки ефективній роботі ППО.

Інформації щодо влучань в області поки що немає, однак Козицький попередив, що на Львівщині можливі перебої з електропостачанням.