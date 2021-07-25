Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

За даними регіонального департаменту охорони здоров’я, під час інкубаційного періоду двоє інфікованих перебували у Великій Британії й один – у Росії. Усім їм знадобилася госпіталізація.

Стан хворих із позитивною динамікою.

“У Львівській області підтвердили 3 випадки захворювання на коронавірус, викликаного штамом Delta (мутація SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2)” – йдеться в повідомленні.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 рази більш заразний, а також в 1,45 рази збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.