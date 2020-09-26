Про це повідомляє білоруська редакція “Радіо Свобода”.
Свій марш демонстранти називали “репетицією народної інавгурації” Світлани Тихановської – опозиційного кандидата в президенти Білорусі.
Марш стартував із площі біля Комаровського ринку. Згодом колона рушила по проспекту Незалежності в бік площі Перемоги.
До місця проведення акції прибули ОМОН і автозаки. Невдовзі після початку акції силовики почали затримання, в тому числі із застосуванням сили.
Зокрема, вони затримали 73-річну активістку Ніну Багінську, котра стала одним із символів білоруського протесту. Згодом її відпустили, але відібрали біло-червоно-білий прапор.
Були затримані журналісти видань “Єврорадіо”, “Белсат”, “Наша Нива”, TUT.by та інших.
Деяких учасниць маршу силовики тягли в автозаки за руки і ноги.
Згідно з даними правозахисного центру “Вясна”, в цілому було затримано понад 100 людей.
Серед інших, силовики затримали вуличних музикантів кавер-гурту BEST SOUND BAN у переході станції метро “Площа Якуба Коласа”. За попередньою інформацією, це п’ять музикантів. Їх забрали разом із музичними інструментами. Перед цим вони виконали пісню Віктора Цоя “Перемен” у переході, коли повз пройшла колона протестувальників, а також композицію “Стіни рухнуть”.
Правозахисники відзначають, що список затриманих неповний і ще доповнюється.
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