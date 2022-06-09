Про це повідомив Центр національного спротиву.
Окупаційні війська РФ так і не налагодили роботу адміністрацій. Вони мають проблеми в фінансовому секторі.
Більшість товарів мешканці продають виключно за гривні, а рублі як валюту вони не сприймають. Підприємці масово відмовляються працювати по російських законах, попри погрози.
Окупаційна адміністрація запрошує до міста підприємців з окупованого Криму. Проте підприємці, котрі прибувають, мають побоювання повноцінно розпочинати роботу. Їхня робота не стабільна через контрнаступ ЗСУ.
Росіяни намагалися запровадили рубль у Херсонській області до 1 травня, але у них не вдалося. Окупанти спробували змусити працівників Херсонської дирекції залізничних перевезень співпрацювати з ними, але більшість відмовилася. Аналогічна ситуація трапилася у Запорізькій області з мелітопольскими залізняками. Росіяни намагаються перевезти до тимчасово окупованих територій працівників з РФ.
- Нагадаємо, українські захисники продовжують успішний наступ на Херсонському напрямку, звільняючи тимчасово окуповані Росією території.
- Російські військові можуть спробувати атакувати Одеську область. Ймовірним напрямком може бути атака з Чорного моря через Дунай.
- Російські окупаційні війська закрили в’їзд до Херсонської області. Відтак у міста та села неможливо доправити ліки та продукти. На тлі цього постає загроза гуманітарної кризи.