Про це повідомив Центр національного спротиву.

Окупаційні війська РФ так і не налагодили роботу адміністрацій. Вони мають проблеми в фінансовому секторі.

Більшість товарів мешканці продають виключно за гривні, а рублі як валюту вони не сприймають. Підприємці масово відмовляються працювати по російських законах, попри погрози.

Окупаційна адміністрація запрошує до міста підприємців з окупованого Криму. Проте підприємці, котрі прибувають, мають побоювання повноцінно розпочинати роботу. Їхня робота не стабільна через контрнаступ ЗСУ.

Росіяни намагалися запровадили рубль у Херсонській області до 1 травня, але у них не вдалося. Окупанти спробували змусити працівників Херсонської дирекції залізничних перевезень співпрацювати з ними, але більшість відмовилася. Аналогічна ситуація трапилася у Запорізькій області з мелітопольскими залізняками. Росіяни намагаються перевезти до тимчасово окупованих територій працівників з РФ.