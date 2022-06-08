Про це повідомила голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України “Південь” Наталя Гуменюк.
За її словами, ситуація на лінії зіткнення на південному напрямку залишається стабільно напруженою, бо ворог продовжує бойові дії на зайнятих позиціях і на укріплених рубежах оборони. Намагаючись відбити втрачені позиції, наприклад у напрямку Миколаївки, противник б’є артилерійсько-мінометними силами та не намагається просуватися суходолом.
Наразі в регіон неможливо довезти ліки, продукти, тому важкопоранені херсонці не отримують допомоги. Росіяни перекрили всі в’їзди-виїзди в Херсонську область. Гуменюк заявила, що сполучення можливе лише через тимчасово окупований Крим.
- Також росіяни у Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Для цього в області проводять фейкове “соціальне опитування”.
- Раніше американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, яка буде визначати подальшу долю повномасштабної російсько-української війни. Українське командування розуміє це, тому здійснює успішний контрнаступ на Херсонщині, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.
- Водночас 30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області. Відповідно до отриманої від компаній інформації відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання та від’єднання кабелів.