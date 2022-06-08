Російські окупаційні війська закрили в’їзд до Херсонської області. Відтак у міста та села неможливо доправити ліки та продукти. На тлі цього постає загроза гуманітарної кризи.

Про це повідомила голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України “Південь” Наталя Гуменюк.

За її словами, ситуація на лінії зіткнення на південному напрямку залишається стабільно напруженою, бо ворог продовжує бойові дії на зайнятих позиціях і на укріплених рубежах оборони. Намагаючись відбити втрачені позиції, наприклад у напрямку Миколаївки, противник б’є артилерійсько-мінометними силами та не намагається просуватися суходолом.

Наразі в регіон неможливо довезти ліки, продукти, тому важкопоранені херсонці не отримують допомоги. Росіяни перекрили всі в’їзди-виїзди в Херсонську область. Гуменюк заявила, що сполучення можливе лише через тимчасово окупований Крим.