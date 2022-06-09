Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
У розвідці наголосили, що в результаті успішного контрнаступу українських бійців на Херсонському напрямку було звільнено частину окупованих Росією територій.
За даними розвідників, під час контрнаступу українців окупанти також зазнали значних втрат у живій силі та техніці.
“Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження”, – наголосили у розвідці України.
- Нагадаємо, російські окупанти намагаються відновити наступ на півдні Ізюма (Харківська область) після того, як ЗСУ зупинили їх просування у квітні.
- Також повідомлялось, що у Херсонській області окупанти використовують для мінування боєприпаси 50-х років минулого століття. Російські військові намагаються зупинити наступ ЗСУ.
- Також Василь Небензя, посол Росії в ООН заявив, що російські війська діють на території України згідно з планом, а також пообіцяв невдовзі показати “визволення” всієї території Луганської та Донецької областей.