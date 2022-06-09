Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці наголосили, що в результаті успішного контрнаступу українських бійців на Херсонському напрямку було звільнено частину окупованих Росією територій.

За даними розвідників, під час контрнаступу українців окупанти також зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

“Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження”, – наголосили у розвідці України.