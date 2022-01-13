Чому радянська доба намагалася українську зробити мовою російських кальок?  Щоб керувати українською нацією, адже мова  накопичує традиції й досвід попередніх поколінь і  дає змогу  передати їх нащадкам. Мова — це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат кількатисячолітньої еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури не було б  народу.

Сьогодні я хочу розпочати з привітань. Як правильно вітатися — доброго дня чи добрий день.

Правильно: Доброго ранку! Добрий день! Добрий вечір!

Неправильно: Доброї доби! Доброго дня! Доброї секунди!

Минув Новий рік, і це тішить, бо вже не буде висловлювання – з наступаючим Новим роком. Такого немає в українській мові. Правильно: Щасливого Нового року! Веселих свят! З прийдешнім Новим роком! Взагалі  нехай оці аюч і уюч завжди будуть для вас маркерами того, що слово вжито чи написано неправильно. В українській мові активні дієприкметники теперішнього часу із суфіксами уч, юч давно втратили свою актуальність. Але їх все одно продовжують використовувати.

Хочу акцентувати на висловлюванні за рахунок.  Це також калька з російської – за счет….В українській мові слід говорити так: коштом спонсора, завдяки приватизації, використавши  сучасні технології.

Далі. В українській мові не потрібно вживати російське слово “самий”. Йому відповідає префікс “най”

Правильно: найкращий, найгарніший, найрозумніший тощо.

Про брати участь вже сказано не раз. Хочу зауважити, що приймають участь чимало офіційних  сайтів, офіційних осіб. Правильно: брати участь. А приймати можна пологи або ж прийняти можна в партію.

Далі. 3гідно й відповідно. Ці висловлювання просто біда для чиновників.

“Згідно інструкції”, “відповідно з”, “у відповідності з …”, “згідно до…” – це все помилкові конструкції.
Українською правильно: відповідно до і згідно з.

“Нажаль”. Коли матимете сумніви  писати разом чи окремо ці два слова, згадайте, що між ними можна вжити ще одне слово: “на превеликий жаль”. Отже. В такий спосіб легше  запам’ятати, що ми їх завжди пишемо окремо!

Чомусь цього разу МОЗ  часто  говорив про заходи  на протязі року”. Це така ж ганебна калька з російської мови. Щодо цього є добрий приклад – коли протягом року сидиш на протязі (протяг тут сквозняк). Тож протягом року, упродовж року – українські висловлювання.

Їх чи їхнього? На жаль, під впливом російської мови все частіше їх вживається не у властивому значенні. Насправді їхній – це присвійний займенник (відповідає на питання “чий?”), а їх – це форма родового і знахідного відмінка від особового займенника вони (відповідає на питання “кого?”, “чого?”, “що?”).

Надмірна кількість канцеляризмів робить мову офіційних осіб штучною пластиковою мовою. В результаті вживають майже всі. Й коли не часто – то наче не так і погано Натомість є ще й внаслідок  — це прийменник, утворений із поєднання непохідного прийменника  “в”  та іменника “наслідок”. Такі складні слова за правилами української мови маємо писати разом. А ось прийменникова сполука “в результаті” пишеться завжди окремо.

Замість висловлювання “я вважаю” чимало людей примудрилися казати “я рахую“. Поширена помилка, яку можна почути навіть у публічних промовах.  Це калька з російської. Заразом варто запам’ятати українське слово “решта”. У магазинах ми беремо саме її, а не “здачу”. Колись цей варіант вважався допустимим, але в українській мові уникають скалькованих віддієслівних іменників. А замість “здача іспитів” правильно казати “складання іспитів”.

“Дозволяти” — це слово в українській мові  має значення “давати дозвіл”. Якщо ж вживається не в прямому значенні, а йдеться про якусь отриману можливість, краще використати варіант “давати змогу”.

Далі. Є така пекельна фраза – цей одяг на тобі добре дивиться.  В жодному разі так говорити й писати не можна. Має добрий вигляд або личить. дивитися ж можна лише очима.

Неабияким надбанням радянщини є “вірний варіант, вірне рішення”.
В українській мові слово “вірний” має зовсім інше значення – той, що не зраджує. Помилка прийшла з російської мови. В українській правильно казати “правильний варіант, правильне рішення”. В радянську добу саме  вчителі найчастіше припускалися цієї помилки. І, певна річ, учні її також повторювали.

Тож якщо ви волієте розмовляти правильно, намагайтеся добирати правильні слова. В такому разі ви будете  сучасні, легкі й розумні.

Бережімо, люди, рідну мову,
З нею ми — народ на цій землі.
То ж шануймо мову світанкову,
Піднімаймо в небо на крилі —
Хай вона, над цілим світом лине,
Піснею чарівною звучить,
Хай ніколи серце не покине,
А навіки лишиться там жить. 

Н. Красоткіна

Ми запровадили рубрику “На передовій лінгвістичної війни”, де намагатимемося аналізувати й вдосконалювати вживання української мови.

Раніше ми допомогли Офісу президента  позбутися більшості помилок в дайджестах ОПУ.

Окрім того, написали непогану статтю про сучасність української літератури.