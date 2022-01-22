Ставлення українських військових, які на сході боронять спокій нашої держави, до можливого вторгнення РФ на територію України, вразило фотографа Тімоті Фадека.

Про це повідомляє міжнародна агенція CNN.

Побувавши на передовій, Фадек написав, що приблизно за 460 кілометрів від лінії розмежування, українські солдати чекають на бій, який, безсумнівно, буде.

За словами фотографа, українські солдати прийняли неминучість, визначивши невідворотність нападу. Хоча, за словами Фадека, бійці часто сперечаються: дехто впевнений, що напад РФ буде з моря, маючи на увазі Азовське море, інші впевнені, що напад буде з боку Білорусі.

В одному військові єдині: 100% напад буде здійснено.

За словами Фадека, на обличчях бійців немає навіть натяку нервозності, – вони змирилися й готові до бою вже багато років.

Напруга між Україною та Росією досягла найвищого рівня за останні роки, і скупчення російських військ біля кордону викликає побоювання, що РФ може незабаром почати вторгнення.

Кремль заперечує, що планує атаку, наголошуючи разом із тим, що підтримка України НАТО становить зростальну загрозу на західному фланзі Росії.

В українському містечку Муратове, що знаходиться найближче від лінії фронту, люди нервують набагато більше, ніж солдати, але й вони, здається, змирилися зі своєю долею.

На запитання фотографа одного з місцевих жителів, що він думає про можливість нападу, чоловік відповів, що це станеться, але ніхто нічого не може зробити, щоб це зупинити.