Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

На карті, складеній журналістами видання, показані війська, танки та важка артилерія, зосереджені на українському кордоні зараз, і які потенційно можуть відкрити новий фронт на півночі України, ближче до Києва.

Нині на кордоні з Україною перебуває близько 100 тися військовослужбовців Росії. За оцінками спецслужб США, Кремль розробив план військової операції за участю до 175 тисяч військовослужбовців, яка може розпочатися найближчими тижнями.

Проте, перш ніж розпочати масштабну військову операцію, Росії, швидше за все, потрібно розвернути солдатів резерву та матеріально-технічну базу, наприклад, польові шпиталі, які нині відсутні на позиціях поблизу України.

Досі велика увага приділялася нарощуванню сил поблизу тимчасово окупованих територій, Донецької та Луганської областей.

Від початку 2021 року Росія перекинула ще п’ять батальйонних тактичних груп у прикордонний район біля Луганська та Донецька, у тому числі близько 5000 солдатів, для підсилення 12000, які постійно дислоковані там.

Так само значними, на думку офіційних осіб та військових аналітиків, є сили, зосереджені на північ від України в таких районах, як Клинці, у місці, де сходяться український, російський та білоруський кордони.