Триває сто тридцять восьма доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та не допустити наступу Сил оборони України. Продовжує вогневий вплив для сковування дій наших військ.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Основні зусилля противник зосереджує на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, спробах оточення угруповання Сил оборони у Донецькій області, утриманні сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом та блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ до державного кордону. Здійснював обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Перемога, Питомник та Руська Лозова.

Ворог завдав ударів з озброєння вертольотів Ка-52 неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля останнього вів повітряну розвідку БпЛА.

На Слов’янському напрямку росіяни здійснюють вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка. Завдав авіаудару поблизу Богородичного.

В напрямку Краснопілля наші воїни відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Невельське, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Володимирівка, Павлівка, Вугледар, Перебудова, Велика Новосілка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Жереб’янки та Кам’янське. Авіаударів завдано поблизу Шевченко та Золотої Ниви.

У Генштабі зазначили, що вже традиційно можна сказати, наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар’їнки.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів противник продовжує утримувати два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”.