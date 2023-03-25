На півдні Сполучених Штатів низка регіонів постраждали від потужного торнадо. Зокрема, у Міссісіпі атмосферне явище забрало життя щонайменше 23 людей та знищило десятки будівель.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства з управління надзвичайними ситуаціями штату Міссісіпі, 23 людини загинули, четверо зникли безвісти та десятки постраждали. Водночас зазначається, що кількість жертв може бути більшою.

Крім того, через торнадо у штаті Теннессі без електроенергії залишилися 40 тисяч споживачів, у Міссісіпі знеструмлено 15 тисяч клієнтів, а в Алабамі — 20 тисяч.

У Національній службі з питань погоди сказали, що торнадо завдав шкоди приблизно за 96 кілометрів на північний схід від Джексона, штат Міссісіпі. Містечка Сілвер-Сіті та Роллінг-Форк зруйновано.

Зауважимо, що торнадо пронісся на північний схід зі швидкістю 113 км/год, рухаючись до Алабами через міста Вайнону та Еморі.