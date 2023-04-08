Ситуація на півночі країни залишається стабільною та контрольованою. Українські військові цілодобово зміцнюють оборонні рубежі, зокрема в областях, що межують з РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

“Обстановка в Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Наші воїни сповна її використовують задля зміцнення оборонних рубежів та позицій”, – розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

А також зазначив, що зокрема, триває нарощування системи інженерних загороджень в областях, які межують з Білоруссю та Росією. Відтак, створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах просування противника вглиб нашої території, а це – дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо.

За словами Сергія Наєва, лише цього тижня інженерними підрозділами облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням більше ніж 6 тисяч протитанкових мін. Прорито більш ніж 7 тисяч метрів протитанкових ровів та траншей.

“Усі позиції обшиваються деревиною для більш ефективного виконання завдань нашими воїнами. Українські військовослужбовці працюють цілодобово, не зважаючи на погодні умови”, – підкреслив Сергій Наєв.

Зазначимо, що в Україні триває 406-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 176 тисяч російських солдатів, з яких 550 – протягом останньої доби.

Крім того, авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, збито російський високоточний безпілотний БпЛА типу “КУБ”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” та станцію радіоелектронної боротьби противника.