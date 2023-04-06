Відзначається, що лідерами щодо кількості відвідувачів столиці серед країн світу у 2022 році стали Ізраїль, Туреччина, Німеччина, США та Великобританія. У 2021 році – Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина та Саудівська Аравія.

Наголошено, що надходження від туристичного збору склали 38,8 млн грн у 2022 році і 76 млн грн у 2021 році.

За словами начальниці Управління туризму та промоцій КМДА Марини Радової, нині сфера туризму в Україні та Києві переживає свої найважчі часи. Показник туристичного збору за 2022 рік, який лише удвічі менший, аніж у 2021 році, столиця отримала здебільшого завдяки візитам іноземних делегації та представників засобів масової інформації, які приїжджають не відпочивати, а працювати.

Як додала Радова, попри те що їх лише умовно можна назвати туристами, вони зупиняються у столичних готелях та сплачують туристичний збір.

“Управління туризму шукає різні шляхи, аби навіть у цих складних умовах робити промоцію нашому місту на міжнародній арені з єдиною головною метою – гідно зустріти всіх охочих відвідати столицю незламної держави після перемоги”, – резюмувала вона.

Також зазначено, що у 2022 році Київ відвідали 172 тисячі, а у 2021 році – 2,1 млн внутрішніх туристів.