У Київській області спостерігається складна ситуація з енергопостачанням. Жителі мають готуватися до тривалих відключень світла, які можуть тривати кілька днів.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері телемарафону.

Раніше у Київській ОВА просили мешканців підготуватися до тривалих вимкнень електроенергії. Тому Сахарук уточнив, що такі тривалі відключення можуть означати відсутність електроенергії днями.

За його словами, ймовірно, у деяких районах вводитимуть не планові відключення електроенергії, а “планові включення”.

“І на жаль кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення поки що дуже короткі, це 2-3 години максимум”, — сказав він.

Зауважимо, що український уряд попередив західних союзників про те, що очікується посилення нападів РФ на енергетичну інфраструктуру Україну найближчими днями, і що держава не має достатньо ключових компонентів для її відновлення.

ДОВІДКА: Від ранку 17 листопада в усіх областях — окрім тимчасово окупованого Криму — лунала повітряна тривога. Окупанти знову завдавали ракетних ударів по Україні.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв, що у Київській області працюють сили протиповітряної оборони, доки оголошена масштабна повітряна тривога.

Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські військові здійснювали удари по газовидобувних об’єктах України та Південному машинобудівному заводу в Дніпрі.