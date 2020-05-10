Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив Андрій Мельник, посол України в Німеччині.

“Зараз у нас йде такий прямий діалог стосовно потреб, які німецька сторона заявляє. А впродовж останніх років десятки тисяч українців… Насамперед це були студенти. Вони приїжджали до Німеччини під час збору урожаю. Не лише полуниць, але насамперед спаржі та іншої продукції сільського господарства у Німеччині. У нас є низка офіційних запитів з боку німецької влади”, – сказав він.

Андрій Мельник підкреслив, що мова йде про декілька тисяч осіб, щодо яких відправлені запити до української влади.

“Я переконаний, що нам вдасться саме завдяки цьому системному погляду знайти такі рішення, які будуть в інтересах і самих українських заробітчан, і української держави, і наших німецьких партнерів”, – зазначив посол.