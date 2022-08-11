Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.
У червні громадськість запропонувала замінити колишнє радянське умовне кодування “Вантаж 200” на фразеологізм “На щиті”.
Ідею у ЗСУ підтримали. Так, у підрозділах цивільно-військового співробітництва, які беруть участь у здійсненні транспортування тіл полеглих захисників України, проводиться реформування Гуманітарного проєкту Збройних Сил України “ЕВАКУАЦІЯ 200” у Гуманітарний проєкт “НА ЩИТІ”.
Довідка. “Зі Щитом, або на Щиті” – фразеологізм, що означає заклик перемогти, досягти мети чи загинути зі славою. Сходить до Стародавньої Спарти, де загиблого в бою воїна, ймовірно, несли з поля битви на його щиті. Дослідники зводять його до фрагмента з невеликого твору давньогрецького історика Плутарха “Висловлювання спартанських жінок”.
За легендою, одна спартанка, проводжаючи сина у бій, подала йому щит зі словами “З ним чи на ньому”, що означало: повертайся або переможцем, або мертвим, але збережи свою честь воїна. Вислів “зі щитом або на щиті” означає перемогти або загинути (зазнати поразки).
- 10 серпня до столиці України повернули ще 16 полеглих захисників Маріуполя. У Києві проводять огляд та реєстрацію тіл.
- Раніше Україні повернули 35 тіл загиблих захисників в обмін на 50 тіл окупантів. Їх повернув координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
- Також третій командир полку “Азов”, військовий Максим Жорін констатував обмін 220 тілами захисників Маріуполя. Тіла у жахливому стані, тому для того, щоб когось опізнати, потрібні будуть місяці.
- 8 червня відбувся обмін тілами загиблих військових між РФ та Україною за формулою “50 на 50”.