Гуманітарну місію Збройних Сил України щодо повернення загиблих реформують відповідно до пропозиції громадськості. Україна формує власні військові традиції, адже, нова українська армія — це насамперед люди, а вже потім озброєння та стандарти.

Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

У червні громадськість запропонувала замінити колишнє радянське умовне кодування “Вантаж 200” на фразеологізм “На щиті”.

Ідею у ЗСУ підтримали. Так, у підрозділах цивільно-військового співробітництва, які беруть участь у здійсненні транспортування тіл полеглих захисників України, проводиться реформування Гуманітарного проєкту Збройних Сил України “ЕВАКУАЦІЯ 200” у Гуманітарний проєкт “НА ЩИТІ”.

Довідка. “Зі Щитом, або на Щиті” – фразеологізм, що означає заклик перемогти, досягти мети чи загинути зі славою. Сходить до Стародавньої Спарти, де загиблого в бою воїна, ймовірно, несли з поля битви на його щиті. Дослідники зводять його до фрагмента з невеликого твору давньогрецького історика Плутарха “Висловлювання спартанських жінок”.

За легендою, одна спартанка, проводжаючи сина у бій, подала йому щит зі словами “З ним чи на ньому”, що означало: повертайся або переможцем, або мертвим, але збережи свою честь воїна. Вислів “зі щитом або на щиті” означає перемогти або загинути (зазнати поразки).