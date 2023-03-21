Захищаючи Україну від російської агресії, на Сході України загинув доброволець з Нової Зеландії, на ім'я Кейн Те Тай.

Про це повідомляє RNZ з посиланням на власні джерела.

Загибель захисника підтвердив командир підрозділу, де служив доброволець. Зазначається, що новозеландець загинув на Сході України. Крім того, у Міністерстві закордонних справ Нової Зеландії підтвердили, що їм відомо про смерть чоловіка.

Доброволець Кейн Те Тай був колишнім військовослужбовцем армії Нової Зеландії. Він перебував в Україні майже рік, ставши третім новозеландцем, який загинув внаслідок російсько-української повномасштабної війни.

Зауважимо, що у серпні 2022 року у боях загинув новозеландець Домінік Абелен. Його тіло не виявили досі. Також гуманітарний працівник із Нової Зеландії Ендрю Бегшоу загинув внаслідок артилерійського обстрілу в січні. Він намагався врятувати жінку похилого віку з її будинку.