Про це повідомляє RNZ з посиланням на власні джерела.
Загибель захисника підтвердив командир підрозділу, де служив доброволець. Зазначається, що новозеландець загинув на Сході України. Крім того, у Міністерстві закордонних справ Нової Зеландії підтвердили, що їм відомо про смерть чоловіка.
Доброволець Кейн Те Тай був колишнім військовослужбовцем армії Нової Зеландії. Він перебував в Україні майже рік, ставши третім новозеландцем, який загинув внаслідок російсько-української повномасштабної війни.
Зауважимо, що у серпні 2022 року у боях загинув новозеландець Домінік Абелен. Його тіло не виявили досі. Також гуманітарний працівник із Нової Зеландії Ендрю Бегшоу загинув внаслідок артилерійського обстрілу в січні. Він намагався врятувати жінку похилого віку з її будинку.
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