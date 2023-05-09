Про це пресслужба агентства повідомила у Twitter.

Солдін, котрий був координатором відеозйомки ЗМІ в Україні, загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру на сході Донецької області, повідомили журналісти AFP, які стали свідками інциденту.

Росіяни атакували медійників на околицях міста неподалік від Бахмута – епіцентру бойових дій на сході України протягом кількох місяців.

У виданні зазначили, що його загибель є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня зіштовхуються журналісти, висвітлюючи війну РФ проти України.

Як повідомляє Lemonde, журналіст разом з колегами з AFP потрапили під обстріл, перебуваючи з групою українських військових. Обстріл стався близько 16:30. 32-річний Солдін загинув, коли ракета влучила неподалік від місця, де він лежав. Решта команди не постраждала.

Солдін став одним із кількох відомих журналістів, котрі загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії, включаючи фотокореспондента Fox News П’єра Закжевського та консультантку Олександру Кувшинову, журналіста та документаліста Брента Рено та фотожурналіста Макса Левіна.

У квітні Міжнародна федерація журналістів повідомила, що з початку вторгнення в Україні було вбито щонайменше 12 журналістів і працівників ЗМІ, 18 отримали поранення.

Згідно з даними Інституту масової інформації, Арман Солдін став 57-м медійником, котрий загинув унаслідок російської агресії, та 10-м журналістом під час виконання професійної діяльності.