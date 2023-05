Про це пресслужба агентства повідомила у Twitter.

Солдін, котрий був координатором відеозйомки ЗМІ в Україні, загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру на сході Донецької області, повідомили журналісти AFP, які стали свідками інциденту.

Росіяни атакували медійників на околицях міста неподалік від Бахмута – епіцентру бойових дій на сході України протягом кількох місяців.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.

All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry

— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023