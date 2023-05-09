Про це пресслужба агентства повідомила у Twitter.

Солдін, котрий був координатором відеозйомки ЗМІ в Україні, загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру на сході Донецької області, повідомили журналісти AFP, які стали свідками інциденту.

Росіяни атакували медійників на околицях міста неподалік від Бахмута – епіцентру бойових дій на сході України протягом кількох місяців.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today. All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

У виданні зазначили, що його загибель є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня зіштовхуються журналісти, висвітлюючи війну РФ проти України.

Як повідомляє Lemonde, журналіст разом з колегами з AFP потрапили під обстріл, перебуваючи з групою українських військових. Обстріл стався близько 16:30. 32-річний Солдін загинув, коли ракета влучила неподалік від місця, де він лежав. Решта команди не постраждала.

Солдін став одним із кількох відомих журналістів, котрі загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії, включаючи фотокореспондента Fox News П’єра Закжевського та консультантку Олександру Кувшинову, журналіста та документаліста Брента Рено та фотожурналіста Макса Левіна.

У квітні Міжнародна федерація журналістів повідомила, що з початку вторгнення в Україні було вбито щонайменше 12 журналістів і працівників ЗМІ, 18 отримали поранення.

Згідно з даними Інституту масової інформації, Арман Солдін став 57-м медійником, котрий загинув унаслідок російської агресії, та 10-м журналістом під час виконання професійної діяльності.