AP та The New York Times отримали Пулітцерівську премію за роботу українських журналістів у висвітленні війни

8 травня висвітлення війни РФ проти України домінувало на Пулітцерівській премії: The Associated Press отримала дві нагороди за репортажі та фотографії, зокрема престижну премію за громадську службу, тоді як The New York Times перемогли за поєднання новин і статей-розслідувань.

Про це повідомляє NYT та AP.

Так, інформаційне агенство Associated Press отримало престижну премію за екстрену роботу українських фотокореспондентів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко в Маріуполі.

Як зазначила старша віцепрезидентка та виконавча редакторка AP Джулі Пейс, журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви.

Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірним громадянським вчинком, і ми дуже раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією”.

Команда NYT, у складі якої був український журналіст Стас Козлюк, також була удостоєна нагороди за international reporting — мовиться про висвітлення російських вбивств у Бучі.

New York Times journalists documented the atrocities of the war in Ukraine, used video evidence to prove Russia’s most gruesome war crimes and pierced Vladimir Putin’s secret plans. Here are the stories that just won a Pulitzer for international reporting. https://t.co/FXXKOVQSVv — The New York Times (@nytimes) May 8, 2023

Зауважимо, у травні 2022 року найпрестижніша щорічна журналістська премія в США — Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів: “За відвагу, витривалість та відданість правді”.

Довідка. Пулітцерівська премія — одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США, заснована видавцем “жовтої преси” Джозефом Пулітцером. З 1917 року премія вручається щорічно в перший понеділок травня опікунами Колумбійського університету в Нью-Йорку. Розмір премії — 10 тисяч доларів, за винятком нагороди за державну службу, яка супроводжується золотою медаллю.