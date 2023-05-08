AP та The New York Times отримали Пулітцерівську премію за роботу українських журналістів у висвітленні війни

російсько-українська війна

09 травня

00:31 Петиція за перейменування вулиці у столиці на честь Дмитра Коцюбайла набрала удвічі більше необхідних голосів

08 травня

23:16 В Італії «наполегливо рекомендували» своїм громадянам виїхати з України
22:54 Засновник ISSL звинуватив київський бренд SYNDICATE у плагіаті логотипа – через три дні у компанії перепросили за «режим тиші»
22:31 Захисник «Азовсталі» Дмитро Козацький спільно з УВФ запустили фотопроєкт «Ветерани різні. Перемога одна»
21:13 Україна та РФ розпочали візити місць утримання цивільних осіб з обох сторін
20:45 Путін обіцяв Київ «за два дні», а нині скасовує паради в РФ – Порошенко закликав Захід посилити підтримку ЗСУ перед контрнаступом
20:22 У Чорному морі – 15 ворожих кораблів, зокрема чотири ракетоносії – ВМС ЗСУ
19:59 Наслідки паводку у Конго: кількість загиблих перевищила 400 осіб
19:37 Попри значні втрати, росіяни не відмовляються від своїх цілей: важкі бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку – Генштаб
19:15 Марк Цукерберг, ймовірно, розсердився на рефері після поразки з джиу-джитсу
Допомагають перемагати
18:57 У межах проєкту «Армія дронів» укомплектували армійців ще восьми ударних рот БпЛА
18:01 Україна відновила експорт електроенергії до Польщі
17:34 Президентка Єврокомісії відвідає Київ 9 травня
17:18 «Я розповіла Байдену, що я – кримська татарка, в якої відібрали дім, а він відповів: «Ми все повернемо» — Джамала
16:11 Російські військові намагаються виснажити потенціал України, аби скувати підготовку до контрнаступу – Сили оборони
Партнерський матеріал
15:52 Як отримати Ripple: варіанти придбання однієї з найперспективніших валют
14:53 Вийшов новий трейлер фільму «Оппенгеймер» від Крістофера Нолана
14:52 На сайті президента з’явилася петиція щодо надання звання Героя України загиблому Любомиру Бондарцю
14:17 Напередодні 9 травня Москву охопила «небачена раніше нервозність» – The Guardian
13:49 У Києві на монументі «Батьківщині-матері» планують демонтувати радянський герб та встановити тризуб
Партнерський матеріал
13:21 Як вибрати ігрову палатку для дитини
13:21 Можливо все – від партизантських рухів до внутрішньополітичних конфліктів: у розвідці прокоментували «атаку» Кремля
12:43 Експрем’єр Італії Берлусконі записав з лікарні відеозвернення до однопартійців
12:38 Коронація короля Чарльза III поступилася за кількістю переглядів церемонії прощання з Єлизаветою II
12:00 МЗС Росії звинуватило США в підриві автомобіля Прилєпіна
11:56 На Донбасі затримано російських агенток, одна з них працювала на «Вагнер» — СБУ

AP та The New York Times отримали Пулітцерівську премію за роботу українських журналістів у висвітленні війни

8 травня висвітлення війни РФ проти України домінувало на Пулітцерівській премії: The Associated Press отримала дві нагороди за репортажі та фотографії, зокрема престижну премію за громадську службу, тоді як The New York Times перемогли за поєднання новин і статей-розслідувань.

Понеділок, 8 травня 2023, 23:58
Підтримати

Про це повідомляє NYT та AP.

Так, інформаційне агенство Associated Press отримало престижну премію за екстрену роботу українських фотокореспондентів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко в Маріуполі.

Як зазначила старша віцепрезидентка та виконавча редакторка AP Джулі Пейс, журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви.

Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірним громадянським вчинком, і ми дуже раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією”.

Команда NYT, у складі якої був український журналіст Стас Козлюк, також була удостоєна нагороди за international reporting — мовиться про висвітлення російських вбивств у Бучі.

Зауважимо, у травні 2022 року найпрестижніша щорічна журналістська премія в США — Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів: “За відвагу, витривалість та відданість правді”.

Довідка. Пулітцерівська премія — одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США, заснована видавцем “жовтої преси” Джозефом Пулітцером. З 1917 року премія вручається щорічно в перший понеділок травня опікунами Колумбійського університету в Нью-Йорку. Розмір премії — 10 тисяч доларів, за винятком нагороди за державну службу, яка супроводжується золотою медаллю.

Теги: висвітлення війни, відзнака, нагорода, Пулітцерівська премія, українські журналісти

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook