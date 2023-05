AP та The New York Times отримали Пулітцерівську премію за роботу українських журналістів у висвітленні війни

Про це повідомляє NYT та AP.

Так, інформаційне агенство Associated Press отримало престижну премію за екстрену роботу українських фотокореспондентів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко в Маріуполі.

Як зазначила старша віцепрезидентка та виконавча редакторка AP Джулі Пейс, журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви.

Команда NYT, у складі якої був український журналіст Стас Козлюк, також була удостоєна нагороди за international reporting — мовиться про висвітлення російських вбивств у Бучі.

New York Times journalists documented the atrocities of the war in Ukraine, used video evidence to prove Russia’s most gruesome war crimes and pierced Vladimir Putin’s secret plans. Here are the stories that just won a Pulitzer for international reporting. https://t.co/FXXKOVQSVv

— The New York Times (@nytimes) May 8, 2023