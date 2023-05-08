AP та The New York Times отримали Пулітцерівську премію за роботу українських журналістів у висвітленні війни

Так, інформаційне агенство Associated Press отримало престижну премію за екстрену роботу українських фотокореспондентів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко в Маріуполі.
Congratulations to @Gimletmedia and @connie_walker. #Pulitzer pic.twitter.com/xVyngEBnO5
— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 8, 2023
Як зазначила старша віцепрезидентка та виконавча редакторка AP Джулі Пейс, журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви.
Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірним громадянським вчинком, і ми дуже раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією”.
Команда NYT, у складі якої був український журналіст Стас Козлюк, також була удостоєна нагороди за international reporting — мовиться про висвітлення російських вбивств у Бучі.
New York Times journalists documented the atrocities of the war in Ukraine, used video evidence to prove Russia’s most gruesome war crimes and pierced Vladimir Putin’s secret plans. Here are the stories that just won a Pulitzer for international reporting. https://t.co/FXXKOVQSVv
— The New York Times (@nytimes) May 8, 2023
Зауважимо, у травні 2022 року найпрестижніша щорічна журналістська премія в США — Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів: “За відвагу, витривалість та відданість правді”.
Довідка. Пулітцерівська премія — одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США, заснована видавцем “жовтої преси” Джозефом Пулітцером. З 1917 року премія вручається щорічно в перший понеділок травня опікунами Колумбійського університету в Нью-Йорку. Розмір премії — 10 тисяч доларів, за винятком нагороди за державну службу, яка супроводжується золотою медаллю.
- Повнометражний документальний фільм “20 днів у Маріуполі” українського журналіста, письменника та режисера Мстислава Чернова став одним із переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді.
- Український фотограф Євген Малолєтка отримав найбільшу премію в галузі фотожурналістики World Press Photo за серію знімків “The Siege of Mariupol” – “Облога Маріуполя”.
- Українському народу та президенту Володимиру Зеленському присудили головну правозахисну нагороду Європейського Союзу — премію імені Андрія Сахарова “За свободу думки”. З цим Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель привітав народ України.