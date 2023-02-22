До роковин широкомасштабного вторгнення РФ творчий колектив Центральної телерадіостудії (ЦТРС) Міністерства оборони України презентував документальний фільм "Ефект присутності", присвячений пам’яті військового журналіста та командира спецпідрозділу ГУР Олексія Чубашева, який загинув на фронті у червні минулого року.

Про це інформує пресслужба ГУР МО України.

Допрем’єрний показ відбувся у кінотеатрі “Жовтень”. Стрічка розповідає про роботу журналістів військового телебачення України в умовах широкомасштабного вторгнення росіян. Це фільм про обов’язок та ризик.

“Фільм жорсткий, як і наша реальність”, – сказав автор сценарію та режисер “Ефекту присутності” Василь Соловій.

У відеороботі демонструють кадри “від першої особи”, зняті під час звільнення Київщини та Донеччини від російських загарбників, зокрема – епізод останнього бою Олексія Чубашева, який відбувся 10 червня 2022 року у Сєвєродонецьку.

Олексій Чубашев став відомим як автор і ведучий першого в Україні військового реаліті-шоу “Рекрут UA”. Брав участь в АТО на сході України у 2015-му. Після широкомасштабного вторгнення росіян 24 лютого 2022 року журналіст знову змінив відеокамеру на штурмову гвинтівку.

У відомстві розповіли, що майор Чубашев, позивний “Рекрут”, командував підрозділом Інтернаціонального легіону ГУР МО та загинув на полі бою за свободу України.

А також зазначили, що після прем’єри стрічку розповсюдять на платформах військового телебачення.

Нагадаємо, що 10 червня 2022 року, стало відомо про загибель українського захисника та військового журналіста Олексія Чубашева, який захищав Україну від російських окупантів.

Про смерть Олексія Чубашева сповістили одразу декілька його друзів та знайомих, а також голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Одним з перших про загибель журналіста повідомив його друг та речник волонтерського проєкту InformNapalm Михайло Макарук.

“Сьогодні в мене загинув друг. Олексій Чубашев, автор та ведучий найкрутішого медійного проєкту для підтримки Збройних Сил України. Мегапозитивний та професійний журналіст. Офіцер… Людина, яка вірила у свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запам’ятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку… Ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі… В Льоші залишились дружина, його маленька донька, і синочок, що народився в березні…” – написав він.

Журналістка Яна Холодна також написала пост про загибель Олексія Чубашева. Вона зауважила, що Чубашев зробив чимало корисного для української армії своїми військовими проєктами на телебаченні.

“Ти жив армією. Ти професійно виріс зі студії. І міг робити багато корисних речей на ТБ. Але 24 лютого ти обрав інший шлях. Замінив камеру на зброю і пішов воювати,” – написала вона.

Голова ОПУ Андрій Єрмак також підтвердив смерть офіцера та журналіста Олексія Чубашева.

“На жаль, на війні загинув військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев. Він був автором програми «Рекрут UA», також відомий як колишній керівник “Армії FM” та Військового телебачення України. Герої не вмирають”, – написав Єрмак.

Варто зауважити, що деталі та обставини смерті Олексія Чубашева – невідомі.

ДОВІДКОВО: Олексій Чубашев народився 16 листопада 1991 у Запорізькій області. За освітою Олексій Чубашев – військовий журналіст.

У 2015 році відбулась його перша ротація в АТО. З того ж року Чубашев працював у складі Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, де стартував проєкт “Рекрут.UA”, який виходив на “5 каналі”.

У грудні 2019 року став в.о. керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (очільником радіостанції “Армія FM” та Військового ТБ).

28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт, його звільнили у запас. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проєкти.

24 лютого 2022 року військовий повернувся на службу до лав ЗСУ і захищав Україну. В Олексія залишилась дружина, та двоє дітей – донька і син, який народився у березні минулого року.