Внаслідок масованих ракетних обстрілів РФ 29 грудня погіршилося електропостачання споживачів по всій території України. Ключовими проблемами на сьогодні залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо зранку та ввечері.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Основними проблемами на сьогодні залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години, а також обмежена пропускна здатність високовольтних електричних мереж. Вона не дозволяє рівномірно розподіляти наявну електроенергію серед усіх операторів систем розподілу”, – пояснив Герман Галущенко.

За словами голови Держенергонагляду Руслана Слободяна, були випадки, коли навіть за наявності певних резервів генеруючої потужності у деяких областях, або при відновленні й включенні пошкодженого обладнання електростанцій, передати всю доступну генеруючу потужність виявлялось проблематичним.

Крім того, голова Держенергонагляду зазначив, що обмежена пропускна здатність високовольтних електричних мереж не дозволяє рівномірно розподіляти наявну енергію серед усіх операторів систем розподілу на місцевому рівні. Адже споживач отримує електроенергію не лише від найближчої електростанції. І аварійна ситуація на виробничих потужностях, наприклад, десь на заході країни, зменшує кількість виробленої електроенергії, що відображається у вигляді обмежень електропостачання в інших регіонах.

За його словами, Держенергонагляд за участю НКРЕКП та СБУ перевіряє складання та виконання операторами систем розподілу графіків відключень електроенергії. Відтак, за результатами цих перевірок виявлено 330 порушень з боку операторів систем розподілу.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано у ПрАТ “Волиньобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські регіональні електромережі”, АТ “ДТЕК Одеські електромережі”. Порушення зафіксовано у всіх без винятків регіонах країни. Водночас найменше порушень зафіксовано в АТ “Прикарпаттяобленерго”, ПрАТ “Кіровоградобленерго” та ПАТ “Черкасиобленерго”.