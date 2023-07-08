Джерело: Національний антарктичний науковий центр.

Третього липня температура повітря сягнула +8,7°С. Відтак, це найвища максимальна температура в липні за всі роки спостережень.

Попереднє найвище значення було +5.6°С аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії.

У науковому центрі зауважили, що зараз в Антарктиці – зима, тож такий рекорд плюсової температури, та ще й одразу на 3,1 градуса вищий, є дуже тривожним сигналом. До того ж липень лише почався, і, можливо, до кінця місяця будуть ще нові погодні сюрпризи.

За даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, третє липня загалом стало найспекотнішим днем на планеті за всю історію спостережень. Середня глобальна температура сягнула 17,01°С, перевершивши рекорд серпня 2016 року – 16,92°C.

У науковому центрі нагадали, що минула зима в районі “Вернадського” стала найтеплішою: середня температура повітря становила -2,13°С, а абсолютний мінімум ледь перетнув позначку – 8°С.

А в лютому 2022 року українські вчені на станції зафіксували найвищу температуру за всі роки спостережень: +12,7°С. Попередній рекорд був +11,7°С 1985 року.

У листопаді 2022 року на “Вернадському” був зареєстрований сніговий рекорд: висота снігу сягнула 345 см. Це було майже на пів метра більше, ніж попередній максимум (3 метри в грудні 2021-го).

Науковці вважають такий факт прямим наслідком потепління, через яке з поверхні океану випаровується більше вологи й, відповідно, випадає більше опадів, ніж було раніше.