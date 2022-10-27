Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
“На Сватівщині знищено казарму з окупантами…За результатами вогневого ураження противника в районах населених пунктів Коржове (це колишня Петрівка на Сватівщині) втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, до Голубівки протягом 24-25 жовтня доставили близько 100 поранених військовослужбовців російської армії. Для порятунку з Луганська та Кадіївки прибули декілька хірургічних бригад.
За словами Гайдая, кількість загиблих окупантів зростає.
Також він розповів, що 26 жовтня авіація Сил оборони України завдала 5 ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу.
Загалом підрозділи ППО збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога.
Українські ракетні війська й артилерія протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об’єктів противника.
Чергова атака окупантів відбита в районі Білогорівки.
Зі свого боку, росіяни обстріляли низку населених пунктів, у тому числі й нещодавно звільнених від них.
Зокрема, на Лиманському напрямку – це Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам’янське, Зарічне, Вишневе, Григорівка, Сергіївка.
На Бахмутському – Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля, Озарянівка, Іванград, Торецьк, Курдюмівка.
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