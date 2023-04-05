5 квітня міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін заявив, що уряд проведе консультації з громадськістю щодо поглядів на традицію військового нейтралітету в країні на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це інформує RTE.

Мартін зауважив, що форум, який відбуватиметься в червні в трьох різних містах протягом чотирьох днів, буде зосереджений на низці питань безпеки та дозволить обговорити політику нейтралітету.

На форумі виступлять експерти з безпеки, оборони та зовнішньої політики, а також політичні представники, громадянське суспільство, науковці та інші відповідні органи. Представники громадськості можуть бути присутніми та подавати письмові заяви заздалегідь.

Міжнародне безпекове середовище суттєво змінилося за минулий рік. Ми стали свідками явного та брутального ігнорування Росією міжнародного права”, – пояснив міністр.

За результатами дебатів незалежний голова підготує звіт, який може лягти в основу рекомендацій уряду.

За його словами, немає “передбачуваного результату” обговорень і що уряд поки що прямо не планує змінювати свою політику військового нейтралітету.

Цей крок стався після того, як 4 квітня Фінляндія офіційно приєдналася до НАТО, змінивши політику позаблоковості. Рішення країна прийняла на тлі повномасштабного нападу РФ на Україну.

Минулого року прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що країна, ймовірно, перегляне свою політику після вторгнення, і припустив, що країна може більше залучитися до спільної оборонної політики Європейського Союзу.

У Reuters зазначили, що нейтралітет Ірландії оголосив прем’єр-міністр Еймон де Валера під час Другої світової війни, оскільки він дозволяв країні не стати пішаком в іграх великих держав.

Своєю чергою, критики наголошують, що така політика та низький рівень витрат країни на оборону роблять її залежною від доброї волі союзників.

4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО, її прапор розгорнув біля штаб-квартири військового блоку в Брюсселі, в межах історичної зміни політики нейтралітету, яка була спричинена повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

НАТО проводить політику “відкритих дверей”, тобто будь-яка країна може бути запрошена приєднатися, якщо вона здатна і бажає підтримувати принципи установчого договору блоку. Однак, згідно з правилами вступу, будь-яка держава-член може накласти вето на приєднання нової країни.