5 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що місце України в НАТО та Європейському Союзі, зазначивши, що саме українська армія нині є "щитом для Європи".

Про це глава польського уряду зазначив під час спільної пресконференції з президентом України.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Польщі, де зустрівся з президентом Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Матеушем Моравєцьким.

Моравецький акцентував, що Польща підтримує європейські прагнення України, котрі громадяни відстоювали з початку Майдану.

Місце героїчного українського народу в НАТО та ЄС. Українські армійці нині своєю кров’ю, своїм неймовірним героїзмом показують, чим є справжня боротьба за свободу, чим є справжні європейські цінності”, – наголосив польський прем’єр.

Він висловив вдячність Зеленському, всьому українському народові та українським військовим, зазначивши, що сьогодні “Україна є щитом Польщі та щитом для всієї Європи”.

Моравецький переконаний, що війна проти України — це початок кінця агресивної Росії, її імперіалізму та колоніалізму, натомість початок “нової Європи”.

Окрім цього, глава польського уряду заявив, що дружба України та Польщі стане фундаментом безпеки Європи на десятиліття.

За результатами зустрічі сторони підписали Меморандум про співпрацю у відбудові України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.

5 квітня, до Польщі з візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Разом із ним приїхала перша леді Олена Зеленська. Відтак, під час зустрічі президент Польщі Анджей Дуда відзначив президента України Володимира Зеленського найдревнішою і найвищою польською нагородою – орденом Білого Орла.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поляки вже підготували для передачі Україні ще шість винищувачів МіГ-29.

За словами Дуди, чотири винищувачі українським захисникам вже передано протягом останніх місяців. Ще чотири передають зараз. Тому, загалом йдеться про вісім МіГ-29.

Ми готові, я говорив про це з президентом, передати ще 6, які зараз готують для цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить швидко”, – зазначив Дуда.

Крім того, він додав, що у Польщі є винищувачі, які пройшли модернізацію й адаптовані під стандарти НАТО. Зокрема, з точки зору зв’язку, питань, пов’язаних з можливістю виконувати місію повітряного патрулювання в межах Альянсу.