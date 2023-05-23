Джерело: Центр національного спротиву.

Як повідомляється, росіяни обходять будинки у пошуках підпілля та проводять перевірку місцевих на наявність російського паспорта.

“На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять так званий перепис населення. Ціль: перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта. Відповідно, тим, хто ще не оформив “документ” – погрожують та змушують в найкоротші терміни оформити паспорт”, – йдеться в повідомленні.

“Перепис” проводять військові, відразу ж перевіряють людей та шукають партизан.