Про це глава держави сказав, спілкуючись із журналістами на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді”.

“Ніякої офіційної інформації з приводу того, що вакцина “Спутник V” російського виробництва гарантовано дає ефект 90-91%, ані від ВООЗ, ані від провідних європейських світових спеціалістів… не існує… Я вважаю, що громадяни України – це люди, і це точно, вибачте за таке порівняння, не кролики, на них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися тільки з тими провідними виробниками вакцин, які затверджені світом, і які дають у світі дуже серйозний позитивний результат”, – сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що Україна, як учасник програми COVAX, у лютому отримає першу частину вакцин компанії Pfizer. Цю інформацію також підтвердила у своєму виступі на форумі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент наголосив, що через величезний попит на вакцини у світі ситуація є доволі напруженою і такою, за його прогнозом, вона залишатиметься і в березні, а далі очікується послаблення.

“Моє ставлення до цього – я вважаю, що ми закупили таку кількість вакцин, щоб надати всім українцям можливість вакцинуватися, а там подивимося, бо соціологія каже, що десь 50 відсотків у цілому не вірить у COVID-19”, – сказав Зеленський.