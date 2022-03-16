Про це сповістив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі із прем’єрами Польщі, Словенії та Чехії.
Як зазначив Шмигаль, в українському уряді вже створена та наразі працює спеціальна група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.
“Наразі прямі одноразові втрати для України складають 565 млрд доларів США. Власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу – і коштом репарацій РФ, і за допомогою наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася”, – наголосив Шмигаль.
Прем’єр-міністр України закликав допомогти нашій державі завершити війну та наповнити фонди відновлення. Шмигаль також подякував народам і лідерам Польщі, Чехії, Словенії за підтримку членства України в ЄС, закриття неба для російських літаків над Європою та за десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги.
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