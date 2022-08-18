На війні проти російських загарбників в ніч на 18 серпня загинула українська активістка Юлія Чайка. Вона входила до запорізького осередку "ДемСокири".

Про це йдеться у дописі громадської організації у Facebook.

В організації зауважили, що активістка була “невгамовною”, наголосивши, що у повній відповідності до прізвища, Юля літала Запоріжжям і не було таких, хто б не обертався їй услід.

“Юля була живою.

Юля постійно мала нові ідеї і працювала над ними, бо всесвіт був для неї недостатньо ідеальним, а Юля хотіла це виправити. І виправляла. Доки могла.

Юля була скаженою.

Юлю не могло зупинити нічого. В принципі нічого. Коли Юля вважала щось правильним, вона просто робила це, не звертаючи увагу на жодні перепони. Навіть сьогодні її не зупинили – просто дали їй весь Всесвіт.

І трохи тиші“, – зазначили у повідомленні.

Голова обласної організації “ДемСокира” Олександр Лебідь написав, що Юлія Чайка була справжньою. Мінливою, непередбачуваною, різкою, впертою, але завжди справжньою. Справжньою матір’ю, справжнім другом, справжнім воїном.

“Розумна, вродлива, балакуча, смішлива, позитивна…”, – йдеться у дописі.

Про обставини загибелі не повідомляють. У жінки залишився 8-річний син.