Про це йдеться у дописі громадської організації у Facebook.
В організації зауважили, що активістка була “невгамовною”, наголосивши, що у повній відповідності до прізвища, Юля літала Запоріжжям і не було таких, хто б не обертався їй услід.
“Юля була живою.
Юля постійно мала нові ідеї і працювала над ними, бо всесвіт був для неї недостатньо ідеальним, а Юля хотіла це виправити. І виправляла. Доки могла.
Юля була скаженою.
Юлю не могло зупинити нічого. В принципі нічого. Коли Юля вважала щось правильним, вона просто робила це, не звертаючи увагу на жодні перепони. Навіть сьогодні її не зупинили – просто дали їй весь Всесвіт.
І трохи тиші“, – зазначили у повідомленні.
Голова обласної організації “ДемСокира” Олександр Лебідь написав, що Юлія Чайка була справжньою. Мінливою, непередбачуваною, різкою, впертою, але завжди справжньою. Справжньою матір’ю, справжнім другом, справжнім воїном.
“Розумна, вродлива, балакуча, смішлива, позитивна…”, – йдеться у дописі.
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