Про це повідомило BFM.
Смерть військового підтвердило міністерство закордонних справ Франції.
“Ми дізналися сумну новину про його смерть. Висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства… перебувають на зв’язку”, — зазначили дипломати.
У МЗС не розкрили ім’я французького військового. Видання Le Monde писало, що доброволець на ім’я “Т.” загинув в Україні минулого тижня.
У французському відомстві нагадали, що в Україні триває війна. МЗС не рекомендує їхати в Україну незалежно від причини.
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