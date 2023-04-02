Про це повідомило BFM.

Смерть військового підтвердило міністерство закордонних справ Франції.

“Ми дізналися сумну новину про його смерть. Висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства… перебувають на зв’язку”, — зазначили дипломати.

У МЗС не розкрили ім’я французького військового. Видання Le Monde писало, що доброволець на ім’я “Т.” загинув в Україні минулого тижня.

У французському відомстві нагадали, що в Україні триває війна. МЗС не рекомендує їхати в Україну незалежно від причини.