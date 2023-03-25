Захищаючи Україну від російської агресії, загинув громадянин Польщі, ще двоє – поранені та перебувають у важкому стані.

Про це повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик у Twitter.

За його словами, вчора, 24 березня, на фронті в Україні загинув громадянин Польщі, а двоє, які були поранені кілька днів тому, все ще перебувають у важкому стані.

“На жаль, це не найкращий час. Сьогодні загинув ще один український солдат – громадянин Польщі, а двоє – поранені кілька днів тому – досі перебувають у важкому стані” – написав Міхал Дворчик.

Також він додав, що одного з двох поранених польських волонтерів, вже перевезли до Польщі. Натомість іншого важкопораненого польського волонтера перевезли з Дніпра до Києва.

Своєю чергою журналіст Polsat News Матеуш Ляховський, який перебуває в Україні, повідомив у Twitter: “У п’ятницю Міхал – командир взводу Інтернаціонального легіону загинув у бою. Він воював проти російського вторгнення з квітня минулого року. Він боровся за свободу України й безпеку Польщі – він говорив про це багато разів. Його контракт закінчувався через місяць, і він хотів повернутися на батьківщину і знову служити в польській армії”.

За словами польського журналіста, місяць тому президент Володимир Зеленський нагородив загиблого поляка орденом “За мужність”.

Матеуш Ляховський розповів, що декілька місяців тому Міхала було поранено. Він мав змогу відпочити довше вдома, але перед Різдвяними святами повернувся на фронт в Україну.