Про це повідомляє SkyNews.

Його родина зазначила, що Саймон Лінгард загинув 7 листопада.

На краудфандинговій сторінці написали: “Мій тато був натхненням для всіх, хто його знав, справжнім героєм, який загинув, борючись за те, у що вірив”.

“Його любили і обожнювали так багато людей, він був справжнім уособленням того, яким повинен бути армієць” – наголосили у повідомленні.

Українські військові запропонували повернути його тіло героя до Великої Британії.

У ЗМІ зауважують, що він став третім британцем, який загинув в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян.

У червні колишній солдат британської армії Джордан Гетлі загинув під час бойових дій в українському Сєвєродонецьку, повідомляв тоді CNN.

Британський гуманітарний працівник Пол Юрі загинув в анексованій Донецькій області України на початку цього року після початку повномасштабного російського вторгнення, повідомляє CNN.