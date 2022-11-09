На війні проти російських окупантів загинув громадянин Великої Британії Саймон Лінгард, який приїхав на фронт добровольцем, аби стати на захист України та допомогти українському війську.

Про це повідомляє SkyNews.

Його родина зазначила, що Саймон Лінгард загинув 7 листопада.

На краудфандинговій сторінці написали: “Мій тато був натхненням для всіх, хто його знав, справжнім героєм, який загинув, борючись за те, у що вірив”.

“Його любили і обожнювали так багато людей, він був справжнім уособленням того, яким повинен бути армієць” – наголосили у повідомленні.

Українські військові запропонували повернути його тіло героя до Великої Британії.

У ЗМІ зауважують, що він став третім британцем, який загинув в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян.

У червні колишній солдат британської армії Джордан Гетлі загинув під час бойових дій в українському Сєвєродонецьку, повідомляв тоді CNN.

Британський гуманітарний працівник Пол Юрі загинув в анексованій Донецькій області України на початку цього року після початку повномасштабного російського вторгнення, повідомляє CNN.