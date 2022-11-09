Про це повідомляє SkyNews.
Його родина зазначила, що Саймон Лінгард загинув 7 листопада.
На краудфандинговій сторінці написали: “Мій тато був натхненням для всіх, хто його знав, справжнім героєм, який загинув, борючись за те, у що вірив”.
“Його любили і обожнювали так багато людей, він був справжнім уособленням того, яким повинен бути армієць” – наголосили у повідомленні.
Українські військові запропонували повернути його тіло героя до Великої Британії.
У ЗМІ зауважують, що він став третім британцем, який загинув в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян.
У червні колишній солдат британської армії Джордан Гетлі загинув під час бойових дій в українському Сєвєродонецьку, повідомляв тоді CNN.
Британський гуманітарний працівник Пол Юрі загинув в анексованій Донецькій області України на початку цього року після початку повномасштабного російського вторгнення, повідомляє CNN.
- 23-річний ірландець Рорі Мейсон загинув під час бойових дій у повномасштабній російсько-українській війні. Мейсон воював на боці України та входив до складу Інтернаціонального легіону, в якому воюють бійці іноземних держав.
- Раніше президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – “Інтернаціональний легіон”.
- З’явилась інформація про те, що російським військовим наказали “відійти” з Херсонської області на лівий берег ріки Дніпро. Херсон знаходиться на правому березі.