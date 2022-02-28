Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

За її словами, захищати Україну хочуть не лише громадяни України. В Україні вже отримали кілька тисяч заяв від іноземців, які забажали боронити незалежність та суверенітет України.

“В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму”, — зазначила Маляр.

Наприклад, раніше #Букви розповіли історію українського лікаря, що повернувся з Італії в Україну рятувати українців. Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені Богомольця Ілля Бурлаченко повернувся з Неаполя до Києва, коли дізнався про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.