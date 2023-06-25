Джерело: “Європейська Солідарність”.
“Платона пам’ятають як воїна і активного громадського діяча; він завжди без вагань їхав підтримувати під судами незаконно обвинувачуваних активістів чи військових”, — йдеться у повідомленні.
У 2020 році чоловік став кандидатом у депутати Енергодарської міської ради в окрузі №1 від “Євросолідарності”. Свого часу Платон Шпак підтримував децентралізацію.
З початку російського широкомасштабного вторгнення він став боронити Україну. Подробиць щодо його загибелі поки немає.
У Героя залишилась родина — дружина та дитина підліткового віку.
“Платона пам’ятають як воїна і активного громадського діяча – він завжди без вагань їхав мітингувати під судами на підтримку незаконно обвинувачуваних активістів чи військових”, — зазначила “Європейська Солідарність Енергодар”.
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