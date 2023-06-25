Джерело: “Європейська Солідарність”.

“Платона пам’ятають як воїна і активного громадського діяча; він завжди без вагань їхав підтримувати під судами незаконно обвинувачуваних активістів чи військових”, — йдеться у повідомленні.

У 2020 році чоловік став кандидатом у депутати Енергодарської міської ради в окрузі №1 від “Євросолідарності”. Свого часу Платон Шпак підтримував децентралізацію.

З початку російського широкомасштабного вторгнення він став боронити Україну. Подробиць щодо його загибелі поки немає.

У Героя залишилась родина — дружина та дитина підліткового віку.

“Платона пам’ятають як воїна і активного громадського діяча – він завжди без вагань їхав мітингувати під судами на підтримку незаконно обвинувачуваних активістів чи військових”, — зазначила “Європейська Солідарність Енергодар”.