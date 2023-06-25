Джерело: сестра загиблого Лада Лісова

За її словами, вона отримала підтвердження про загибель її брата Дмитра Букарьова на псевдо “Білотур”.

“Страшна звістка: підтверджено загибель мого рідного брата, заступника командира окремого загону спеціального призначення НГУ “Азов” із застосування артилерії. З минулого року ми сподівалися, що Діма живий, однак дива не трапилося: Дмитро Букарьов загинув під час жорстокого теракту вчиненого росіянами, в Оленівці в ніч з 28-го на 29 липня 2022 року. Дмитро Букарьов пішов на війну добровольцем у 2014 році, віддав вісім років життя захисту України, виховав чимало молодих “азовців”. Разом з побратимами гідно тримав оборону Маріуполя. Завдяки таким Героям, як він, Україна одержала дорогоцінний час, поки хлопці тримали південний рубіж”, – йдеться у дописі.

Також Лада Лісова поділилася спогадами про брата:

“Мій брат був надзвичайно мужньою, виваженою людиною з глибоким пізнанням світу та постійним бажанням до самовдосконалення. Для нас, рідних, це невимовне горе, ми втратили часточку світла. Брате, ти один з найкращих, твоя справа жива, перемога України буде і помста за вас також, а твоє ім’я буде гідно поціноване. Слава тобі, Герою! Ти був сильним і нас цьому вчив. Ти назавжди в строю!”.