Сьогодні, 13 травня, в будівлю Парламенту, де проходить позачергове засідання, прибули люди в камуфляжній формі, в руках несли чохли для зброї.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, до будівлі Верховної Ради увійшли двоє чоловіків у військовій формі, в руках несли чохли для зброї, на плечах – рюкзаки зі спорядженням.

#Букви з’ясовують, хто ці люди.

Фото: Евген Войнич, #Букви

Нагадаємо, що на порядок денний цього засідання винесено 26 питань. Крім того, парламентарі заслухали звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Також планується заслухати звіт Національного банку України.