Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, до будівлі Верховної Ради увійшли двоє чоловіків у військовій формі, в руках несли чохли для зброї, на плечах – рюкзаки зі спорядженням.
#Букви з’ясовують, хто ці люди.
Фото: Евген Войнич, #Букви
Нагадаємо, що на порядок денний цього засідання винесено 26 питань. Крім того, парламентарі заслухали звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Також планується заслухати звіт Національного банку України.
- Раніше голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявляв, що засідання 13 травня триватиме 10-12 годин.