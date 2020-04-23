У Львівській області на військовому полігоні знайшли тіло загиблого курсанта з вогнепальним пораненням.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

Уточнюється, що тіло курсанта було знайдене увечері 22 квітня.

“На військовому полігоні на Львівщині виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням в груди”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що обставини і причини загибелі курсанта в даний момент з’ясовуються слідчо-оперативною групою Яворівського відділення поліції, а також слідчими Державного бюро розслідування та працівниками військової прокуратури.

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