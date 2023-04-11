11 квітня на позачерговій сесії депутати Волинської обласної ради заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату на території області.

Про це повідомили перший заступник голови облради Юрій Поліщук у Facebook та “Суспільне“.

Зазначається, що відповідне рішення підтримали усі 54 депутати.

Крім того, рада рекомендувала Волинській ОВА розірвати договір оренди на комплекс споруд з релігійною організацією “Святогорський Успенський Зимненський Ставропігіальний жіночий монастир Волинської області” та договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

Водночас депутати підтримали звернення до вірян УПЦ МП із закликом розірвати будь-які зв’язки з Російською православною церквою.

В облраді вважають, що припинення діяльності московських церков на Волині – це стратегічне питання, бо “керівництво цієї організації вже давно має російські паспорти”.