Про це пише Reuters.
Байден відправляється у вівторок, щоб приєднатися до конклаву світових лідерів у Нью-Йорку. У середу він проведе свою першу особисту зустріч із новообраною прем’єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс і візьме участь у саміті, метою якого є збір зобов’язань допомогти країнам боротися з хворобами.
Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден не використовуватиме свою промову, щоб стверджувати, що РФ слід виключити з членства Ради безпеки ООН, де вона є одним із п’яти постійних членів, які можуть накласти вето на будь-яку резолюцію з безпеки.
Але він наголосив, що Байден закликатиме всі країни зрозуміти, що війна РФ проти України є порушенням статуту ООН 1945 року, підписаного країнами, які воювали з державами Осі у Другій світовій війні.
Члени ООН, прагнучи “врятувати наступні покоління від лиха війни» та встановити умови для націй “жити разом у мирі”, зобов’язуються “у своїх міжнародних відносинах утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності” будь-якої держави або будь-яким іншим шляхом, що суперечить цілям Організації Об’єднаних Націй”, – йдеться в статуті.
За словами Саллівана, це повідомлення про те, що кожна країна, як би вони не ставилися до РФ, України, Сполучених Штатів, кожна повинна мати можливість зосередитися навколо цієї основної пропозиції: ви не можете завоювати територію свого сусіда силою, і мир настане найшвидше і найрішучіше, якщо РФ відмовляється від цих зусиль”.
Президент РФ Володимир Путін розповідав, що Захід хоче знищити РФ, що економічні санкції, запроваджені проти Москви у відповідь на вторгнення, схожі на оголошення економічної війни, і що РФ будуватиме зв’язки з іншими державами, такими як Китай та Індія.
Але минулого тижня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив Путіну, що зараз не час для війни, а президент Китаю Сі Цзіньпін висловив “запитання та занепокоєння” щодо ситуації минулого тижня під час зустрічі двох лідерів.
Салліван пояснив, що кожна країна повинна виступити проти війни РФ.
“Вони можуть зробити це публічно, якщо захочуть, вони можуть зробити це приватно, якщо захочуть, але надіслати це чітке та безпомилкове повідомлення Москві в цей час є найважливішою справою, яку ми можемо зробити разом для досягнення миру в цьому регіоні”, — наголосив він.
- Перед початком чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на важливому значенні Організації Об’єднаних Націй і закликала світову спільноту її зміцнити. Сьогодні світ потребує ООН “більше, ніж будь-коли раніше”, – заявила вона 20 вересня у Берліні перед відправленням до Нью-Йорка.
- Прем’єр-міністерка Ліз Трасс скористається візитом до Нью-Йорка цього тижня, щоб підтвердити прихильність Великої Британії до безпеки та територіальної цілісності України та оголосити, що наступного року британський уряд надасть Україні військову підтримку на тому ж рівні або навіть більшому, ніж у 2022 році.
- Після таємного брифінгу в Сенаті Сполучених Штатів щодо України, Республіканська партія сигналізувала свою потенційну підтримку надання додаткової допомоги Києву на суму близько 11 млрд доларів.