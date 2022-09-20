Президент США Джо Байден спробує згуртувати світ проти вторгнення РФ в Україну у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН 21 вересня, заявивши, що війна Москви проти її сусіда порушує принципи статуту ООН, який закріпився після Другої світової війни.

Про це пише Reuters.

Байден відправляється у вівторок, щоб приєднатися до конклаву світових лідерів у Нью-Йорку. У середу він проведе свою першу особисту зустріч із новообраною прем’єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс і візьме участь у саміті, метою якого є збір зобов’язань допомогти країнам боротися з хворобами.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден не використовуватиме свою промову, щоб стверджувати, що РФ слід виключити з членства Ради безпеки ООН, де вона є одним із п’яти постійних членів, які можуть накласти вето на будь-яку резолюцію з безпеки.

Але він наголосив, що Байден закликатиме всі країни зрозуміти, що війна РФ проти України є порушенням статуту ООН 1945 року, підписаного країнами, які воювали з державами Осі у Другій світовій війні.

Члени ООН, прагнучи “врятувати наступні покоління від лиха війни» та встановити умови для націй “жити разом у мирі”, зобов’язуються “у своїх міжнародних відносинах утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності” будь-якої держави або будь-яким іншим шляхом, що суперечить цілям Організації Об’єднаних Націй”, – йдеться в статуті.

За словами Саллівана, це повідомлення про те, що кожна країна, як би вони не ставилися до РФ, України, Сполучених Штатів, кожна повинна мати можливість зосередитися навколо цієї основної пропозиції: ви не можете завоювати територію свого сусіда силою, і мир настане найшвидше і найрішучіше, якщо РФ відмовляється від цих зусиль”.

Президент РФ Володимир Путін розповідав, що Захід хоче знищити РФ, що економічні санкції, запроваджені проти Москви у відповідь на вторгнення, схожі на оголошення економічної війни, і що РФ будуватиме зв’язки з іншими державами, такими як Китай та Індія.

Але минулого тижня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив Путіну, що зараз не час для війни, а президент Китаю Сі Цзіньпін висловив “запитання та занепокоєння” щодо ситуації минулого тижня під час зустрічі двох лідерів.

Салліван пояснив, що кожна країна повинна виступити проти війни РФ.